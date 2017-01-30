Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании во втором матче в Киеве
Украинцы выигрывали по ходу игры со счетом 2:0.
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В киевском Дворце спорта завершился второй товарищеский матч с участием сборной Украины против действующих чемпионов Европы команды Испании, сообщает
Игра завершилась со счетом 2:4.
Напомним, что матч накануне завершился со счетом 1:1.
Украина — Испания — 2:4.
Голы: Журба (9), Корсун (34) — Рафа Усин (37, 39), Айкардо (40, 40).
Украина: Ципун — Дзюба, Бондарь, Белоцерковец, Журба — Разуванов, Корсун, Шотурма, Мик. Грицына — Д. Сорокин, Педяш.
Испания: Карлос Баррон (Хуанхо, 21) — Ортис, Толра, Адольфо, Рафа Усин — Алекс, Пола, Хоселито Фернандес, Бебе — Хоселито Масиас, Давид Гарсия, Айкардо.
Предупреждения: Д. Сорокин (17), Дзюба (17) — Давид Гарсия (17), Алекс (28).
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