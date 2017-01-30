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30 января 2017, 1:45 | Футбол: Мини-футбол | УНИАН

Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании во втором матче в Киеве

Украинцы выигрывали по ходу игры со счетом 2:0.

Украинцы выигрывали по ходу игры со счетом 2:0. Увеличить
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В киевском Дворце спорта завершился второй товарищеский матч с участием сборной Украины против действующих чемпионов Европы команды Испании, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Игра завершилась со счетом 2:4.

Напомним, что матч накануне завершился со счетом 1:1.

Украина — Испания — 2:4.

Голы: Журба (9), Корсун (34) — Рафа Усин (37, 39), Айкардо (40, 40).

Украина: Ципун — Дзюба, Бондарь, Белоцерковец, Журба — Разуванов, Корсун, Шотурма, Мик. Грицына — Д. Сорокин, Педяш.

Испания: Карлос Баррон (Хуанхо, 21) — Ортис, Толра, Адольфо, Рафа Усин — Алекс, Пола, Хоселито Фернандес, Бебе — Хоселито Масиас, Давид Гарсия, Айкардо.

Предупреждения: Д. Сорокин (17), Дзюба (17) — Давид Гарсия (17), Алекс (28).
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