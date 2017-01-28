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28 января 2017, 7:26 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

Сборная России по мини-футболу победила команду Португалии в первом контрольном матче

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Сборная России по мини-футболу на выезде нанесла поражение команде Португалии в первом из двух запланированных товарищеских матчей в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2018.

Сборная России по <nobr>мини-футболу</nobr> на выезде нанесла поражение команде Португалии в первом из двух запланированных товарищеских матчей в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2018. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Голы в составе победителей забили Иван Чишкала (1-я минута), Робиньо (16) и Андрей Батырев (37).

В воскресенье команда Сергея Скоровича проведет второй матч против сборной Португалии.
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