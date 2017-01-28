Сборная России по мини-футболу победила команду Португалии в первом контрольном матче
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Сборная России по мини-футболу на выезде нанесла поражение команде Португалии в первом из двух запланированных товарищеских матчей в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Голы в составе победителей забили Иван Чишкала (1-я минута), Робиньо (16) и Андрей Батырев (37).
В воскресенье команда Сергея Скоровича проведет второй матч против сборной Португалии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter