Сборная России по мини-футболу победила голландцев и во втором контрольном матче

Игра, прошедшая во вторник в голландском Зволле, закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол со штрафного в начале второго тайма забил Эдер Лима.

Днем ранее команды провели первый матч между собой, в котором также сильнее оказалась сборная России — 4:1.

В среду команда Сергея Скоровича отправится в Лиссабон, где сыграет два контрольных матча со сборной Португалии (27 и 29 января).