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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28540751/
25 января 2017, 2:05 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

Сборная России по мини-футболу победила голландцев и во втором контрольном матче

Сборная России по мини-футболу во втором товарищеском матче снова одержала победу над командой Нидерландов.

Игра, прошедшая во вторник в голландском Зволле, закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол со штрафного в начале второго тайма забил Эдер Лима.

Днем ранее команды провели первый матч между собой, в котором также сильнее оказалась сборная России — 4:1.

В среду команда Сергея Скоровича отправится в Лиссабон, где сыграет два контрольных матча со сборной Португалии (27 и 29 января).
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