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24 января 2017, 23:41 | Футбол: Мини-футбол | Спорт-Экспресс

Грузия победила Израиль, Болгария уступила Албании в предварительном раунде чемпионата Европы

В Словении стартовал предварительный раунд чемпионата Европы-2017.

В группе А сборная Швейцарии обыграла Шотландию (6:2), а Израиль уступил Грузии (0:3). В группе D Албания крупно победила Болгарию (7:1), а Англия переиграла Мальту (6:1).

Чемпионат Европы.

Предварительный раунд.

Группа A.

Швейцария — Шотландия — 6:2 (3:0).

Грузия — Израиль — 3:0 (1:0).

Группа D.

Болгария — Албания — 1:7 (0:2).

Англия — Мальта — 6:1 (4:1).
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