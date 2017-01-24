Грузия победила Израиль, Болгария уступила Албании в предварительном раунде чемпионата Европы
В Словении стартовал предварительный раунд чемпионата Европы-2017.
В группе А сборная Швейцарии обыграла Шотландию (6:2), а Израиль уступил Грузии (0:3). В группе D Албания крупно победила Болгарию (7:1), а Англия переиграла Мальту (6:1).
Чемпионат Европы.
Предварительный раунд.
Группа A.
Швейцария — Шотландия — 6:2 (3:0).
Грузия — Израиль — 3:0 (1:0).
Группа D.
Болгария — Албания — 1:7 (0:2).
Англия — Мальта — 6:1 (4:1).
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