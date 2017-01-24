Сборная России по мини-футболу победила команду Нидерландов в товарищеском матче
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Нидерландов в товарищеском матче, состоявшемся в голландском Зволле.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В составе сборной России дубль сделал Иван Чишкала, по голу забили Владислав Шаяхметов и Сергей Абрамов.
Во вторник сборные России и Нидерландов проведут еще один товарищеский матч, вновь в Зволле.
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