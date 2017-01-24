Сборная России по мини-футболу победила команду Нидерландов в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В составе сборной России дубль сделал Иван Чишкала, по голу забили Владислав Шаяхметов и Сергей Абрамов.

Во вторник сборные России и Нидерландов проведут еще один товарищеский матч, вновь в Зволле.