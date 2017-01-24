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24 января 2017, 0:09 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

Сборная России по мини-футболу победила команду Нидерландов в товарищеском матче

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Нидерландов в товарищеском матче, состоявшемся в голландском Зволле.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В составе сборной России дубль сделал Иван Чишкала, по голу забили Владислав Шаяхметов и Сергей Абрамов.

Во вторник сборные России и Нидерландов проведут еще один товарищеский матч, вновь в Зволле.
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Сборная России по мини-футболу в январе сыграет с Нидерландами и Португалией

В рамках подготовки к основному квалификационному турниру чемпионата Европы 2018 года, который состоится в Турции в апреле 2017-го, национальная сборная России проведёт по два товарищеских матча с Нидерландами и Португалией в период с 23 по 28 января.
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