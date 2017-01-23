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23 января 2017, 10:46 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

Минский «Дорожник» в седьмой раз стал обладателем Кубка Беларуси по мини-футболу

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Дорожник» в седьмой раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу, обыграв в финале «Лидсельмаш» со счетом 5:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий кубковый поединок на площадке гомельского спорткомплекса Локомотив получился очень напряженным. Увеличить
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Решающий кубковый поединок на площадке гомельского спорткомплекса «Локомотив» получился очень напряженным. Действующие чемпионы страны лидчане начали финал очень активно, и в течение трех минут Дмитрий Клочко дважды поразил ворота соперников. Минчане пришли в себя, и в середине первого тайма Юрий Рабыко ответил голевым дублем, а вскоре Игорь Федоринчик вывел «Дорожник» вперед — 3:2. Однако на перерыв команды ушли с равным счетом на табло — за полторы минуты до окончания первого тайма капитан «Лидсельмаша» Владимир Жигалко восстановил равновесие — 3:3.

Во второй половине минчане отличились дважды подряд — Юрий Рабыко оформил хет-трик, а затем Алексей Юрага сделал счет 5:2. Хотя до финальной сирены оставалось чуть более двух минут, лидчане не сдались и пошли на последний штурм. За 45 сек. до окончания второго тайма Владимир Жигалко ответил своим вторым голом, сократив разрыв до минимума — 4:5, но на большее времени не хватило.

Минский «Дорожник» выступал в финале в восьмой раз и стал семикратным обладателем Кубка. Ранее команда Валерия Досько выигрывала трофей в 1999, 2004−2008 годах. Только в 2000 году они уступили в финальном поединке столичному «Симургу».

Спортсмены «Лидсельмаша» в третий раз играли в финальном матче Кубка Беларуси и снова не сумели добиться победы. До этого они дважды уступили столичному МАПИДу — в 2012 и 2016 годах.

Вскоре у лидчан будет отличная возможность поквитаться с «дорожниками» за поражение в Кубке страны. Уже в ближайший уик-энд в Лиде они примут своих обидчиков в матче 16-го тура национального первенства. После первого круга чемпионата Беларуси лидирует гомельский ВРЗ — 39 очков, на второй позиции минская «Столица» — 36, третьим идет «Дорожник» — 35, «Лидсельмаш» отстает на 5 баллов.

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