Минский «Дорожник» в седьмой раз стал обладателем Кубка Беларуси по мини-футболу
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Дорожник» в седьмой раз выиграл Кубок Беларуси по
мини-футболу, обыграв в финале «Лидсельмаш» со счетом 5:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Решающий кубковый поединок на площадке гомельского спорткомплекса «Локомотив» получился очень напряженным. Действующие чемпионы страны лидчане начали финал очень активно, и в течение трех минут Дмитрий Клочко дважды поразил ворота соперников. Минчане пришли в себя, и в середине первого тайма Юрий Рабыко ответил голевым дублем, а вскоре Игорь Федоринчик вывел «Дорожник» вперед — 3:2. Однако на перерыв команды ушли с равным счетом на табло — за полторы минуты до окончания первого тайма капитан «Лидсельмаша» Владимир Жигалко восстановил равновесие — 3:3.
Во второй половине минчане отличились дважды подряд — Юрий Рабыко оформил
Минский «Дорожник» выступал в финале в восьмой раз и стал семикратным обладателем Кубка. Ранее команда Валерия Досько выигрывала трофей в 1999, 2004−2008 годах. Только в 2000 году они уступили в финальном поединке столичному «Симургу».
Спортсмены «Лидсельмаша» в третий раз играли в финальном матче Кубка Беларуси и снова не сумели добиться победы. До этого они дважды уступили столичному МАПИДу — в 2012 и 2016 годах.
Вскоре у лидчан будет отличная возможность поквитаться с «дорожниками» за поражение в Кубке страны. Уже в ближайший
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