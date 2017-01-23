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23 января 2017, 9:33 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

МФК «Спартак» победил «Ядран» и возглавил турнирную таблицу Высшей лиги

Московский «Спартак» в матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге обыграл «Ядран» со счётом 4:2.

Для красно-белых эта победа стала 11-й в 13 матчах. Коллектив из Казани потерпел восьмое поражение.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 15-й тур
«Ядран» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:2).
Голы: Хромых, 11 (1:0); Филатов, 11 (1:1); Гилязетдинов, 15 (2:1); Саносян, 18 (2:2); Филатов, 29 (2:3); Цай, 38 (2:4).

«Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице, «Ядран» — 10-й.
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