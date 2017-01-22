Какау — претендент на звание «Тренер года»
Главный тренер алматинского «Кайрата» Рикардо Камара Собрал, более известный, как Какау, номинирован на звание лучшего клубного тренера мира в 2016-м году по версии Futsalplanet.com.
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Помимо наставника алматинского клуба, в итоговую «десятку» лучших попали Андре дос Сантос («Коринтианс»), Андерсон Менезес («Баратейро»), Фульвио Колини («Пескара»), Фернандо Ферретти («Магнус»), Пауло Рикардо Фигероа Кака (МФК «Газпром-Югра»), Нуно Диаш («Спортинг»), Педро Коста («Нагойя») и Хосе Санчез («Серро Портеньо»).
Стоит отметить, что ранее игрок АФК «Кайрат» Игита был номинирован на звание лучшего вратаря мира, а сборная Казахстана по футзалу является одним из претендентов на приз «Команда года».
Победители будут определены путем голосования.
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