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22 января 2017, 17:27 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Какау — претендент на звание «Тренер года»

Главный тренер алматинского «Кайрата» Рикардо Камара Собрал, более известный, как Какау, номинирован на звание лучшего клубного тренера мира в 2016-м году по версии Futsalplanet.com.

Главный тренер <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Рикардо</span> <span class=error>Камара</span> Собрал более известный как <span class=error>Какау</span> номинирован на звание лучшего клубного тренера мира в 2016-м году по версии Futsalplanet.com. Увеличить
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Помимо наставника алматинского клуба, в итоговую «десятку» лучших попали Андре дос Сантос («Коринтианс»), Андерсон Менезес («Баратейро»), Фульвио Колини («Пескара»), Фернандо Ферретти («Магнус»), Пауло Рикардо Фигероа Кака (МФК «Газпром-Югра»), Нуно Диаш («Спортинг»), Педро Коста («Нагойя») и Хосе Санчез («Серро Портеньо»).

Стоит отметить, что ранее игрок АФК «Кайрат» Игита был номинирован на звание лучшего вратаря мира, а сборная Казахстана по футзалу является одним из претендентов на приз «Команда года».

Победители будут определены путем голосования.

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