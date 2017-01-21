Рикардиньо из «Интера» о Финале четырех: «Кайрат» действует с вратарем-плеймейкером, будет невероятно сложно

— За титул в Алматы сразятся «Югра», хозяин турнира «Кайрат», «Спортинг» и ваш «Интер». Как Вам соперники?

— Будет невероятно сложно, но это потрясающий турнир. Все три наших соперника играют в разных стилях, одни действуют с вратарем-плеймейкером [вратарь «Кайрата» — Игита], другие строят атаки в основном через «столба» ["Газпром-Югра"], а третьи ["Спортинг"] — делают ставку на многочисленных иностранцев. Все команды разные, но все очень сильны.

— Наверняка Вы жаждете реванша за поражение в Гвадалахаре…

— Считаю, что финал был очень равным, но нам не хватило удачи, которая в таких матчах очень важна. «Югра» билась отлично, продемонстрировала все свои козыри в наилучшем виде. У нас же три ведущих игрока были травмированы, они играли на 50 процентов своих возможностей. Впрочем, это нас не оправдывает. Мы выступали перед своими болельщиками, отдали борьбе все силы, но… Надо поздравить «Югру», она отлично сделала свое дело. Предстоящий турнир в качестве реванша не рассматриваю. Нужно играть с ясной головой, сражаться и прогрессировать, пока мы не на пике формы.

Напомним, Финал четырех Кубка УЕФА по футзалу пройдет в Алматы, а конце апреля.