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21 января 2017, 8:17 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

«Финал четырех» Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет 21—22 января в Гомеле

21 января, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. «Финал четырех» Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет 21—22 января в Гомеле в универсальном зале игровых видов спорта «Локомотив», сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

<em>21 января Гомель /Валерий <span class=error>Сидорчик</span> — <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Финал четырех Кубка <span class=error>Беларуси</span> по <nobr>мини-футболу</nobr> пройдет <nobr>21—22 января</nobr> в Гомеле в универсальном зале игровых видов спорта Локомотив сообщили <span class=error>БЕЛТА</span> в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома. Увеличить
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В борьбе за почетный трофей поспорят команды «Дорожник» (Минск), «Борисов -900» (Борисов), «Витэн» (Орша) и «Лидсельмаш» (Лида).

Формат игр, который включает в себя две полуфинальные игры и финал, проводится в областном центре впервые. Сегодня в очном поединке (начало в 13.30) встретятся «Дорожник» и «Борисов -900», а в 16.00 на игровую площадку выйдут игроки «Витэна» и «Лидсельмаша». Победители этих матчей сыграют между собой в финале 22 января (начало в 20.00).

Перед финальным матчем состоится фестиваль мини-футбола с участием детских команд, встреча команд-ветеранов мини-футбола Минска и Гомеля. Также в программе выступления аниматоров, творческих коллективов культурно-спортивного комплекса Гомельского отделения железной дороги, студии черлидинга «Индиго Стар».

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Спортсмены «Витэна» и «Столицы» победили в первых матчах ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Спортсмены «Витэна» и «Столицы» победили в первых матчах ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу прошли в упорной борьбе: два матча завершились вничью, еще два — с небольшим преимуществом одной из команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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