«Финал четырех» Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет 21—22 января в Гомеле

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В борьбе за почетный трофей поспорят команды «Дорожник» (Минск), «Борисов -900» (Борисов), «Витэн» (Орша) и «Лидсельмаш» (Лида).

Формат игр, который включает в себя две полуфинальные игры и финал, проводится в областном центре впервые. Сегодня в очном поединке (начало в 13.30) встретятся «Дорожник» и «Борисов -900», а в 16.00 на игровую площадку выйдут игроки «Витэна» и «Лидсельмаша». Победители этих матчей сыграют между собой в финале 22 января (начало в 20.00).