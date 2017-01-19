Сборная Казахстана сыграет два матча против Беларуси

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В рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы, сборная Казахстана под руководством нового главного тренера Жозе Алесио Да Силвы проведет два товарищеских матча против сборной Беларуси.



Оба матча состоятся в Алматы, в СК «Зенит» («Баганашил») 6 и 8 февраля 2017 года. Начало обеих встреч в 19:00. Вход матча свободный.



Ранее команды встречались два раза. 21 марта 2013 года в Минске команды сыграли вничью 1:1. 3 декабря 2014 года в Ташкенте Казахстан был сильнее Беларуси 4:3, и выиграла международный турнир.