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19 января 2017, 17:02 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Сборная Казахстана сыграет два матча против Беларуси

Национальная сборная Казахстана по футзалу проведет два товарищеских матча против сборной Беларуси.

Национальная сборная Казахстана по <span class=error>футзалу</span> проведет два товарищеских матча против сборной <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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В рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы, сборная Казахстана под руководством нового главного тренера Жозе Алесио Да Силвы проведет два товарищеских матча против сборной Беларуси.

Оба матча состоятся в Алматы, в СК «Зенит» («Баганашил») 6 и 8 февраля 2017 года. Начало обеих встреч в 19:00. Вход матча свободный.

Ранее команды встречались два раза. 21 марта 2013 года в Минске команды сыграли вничью 1:1. 3 декабря 2014 года в Ташкенте Казахстан был сильнее Беларуси 4:3, и выиграла международный турнир.

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