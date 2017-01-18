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18 января 2017, 18:18 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

КПРФ в гостях победил «Норильский никель» в 12-м туре ЧР по мини-футболу

Московский КПРФ в перенесённом матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде переиграл «Норильский никель» со счётом 4:2.

«Коммунисты» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, а команда из Норильска занимает девятую позицию.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
12-й тур

«Норильский никель» (Норильск) — КПРФ (Москва) — 2:4 (1:3)
Голы: Муратов, 6 (0:1), Дунец, 9 (1:1), Пула, 10 (1:2), Паулиньо, 20 (1:3), Пула, 32 (1:4), Канивец, 37 (2:4, 10м).
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