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18 января 2017, 17:48 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

КПРФ победил «Норильский никель» в матче чемпионата России

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Московский КПРФ победил «Норильский никель» в перенесенном матче 12-го тура тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в среду в Норильске, завершилась со счетом 4:2 в пользу КПРФ. В составе победителей голы забили Борис Муратов (6-я минута) Пула (10-я, 32-я) и Паулиньо (20-я). У хозяев отличились Александр Дунец (9-я) и Николай Канивец (37-я).

«Норильский никель» в 14-м туре 4 и 5 февраля сыграет в гостях с московской «Диной». КПРФ в эти же дни на выезде встретится с «Ухтой».
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