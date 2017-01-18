КПРФ победил «Норильский никель» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в среду в Норильске, завершилась со счетом 4:2 в пользу КПРФ. В составе победителей голы забили Борис Муратов (6-я минута) Пула (10-я, 32-я) и Паулиньо (20-я). У хозяев отличились Александр Дунец (9-я) и Николай Канивец (37-я).

«Норильский никель» в 14-м туре 4 и 5 февраля сыграет в гостях с московской «Диной». КПРФ в эти же дни на выезде встретится с «Ухтой».