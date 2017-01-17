Изящная «Дина» и беспощадное «Динамо»

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Идущая без поражений «Дина» уже стала привыкать к комплиментам, но по игре с КПРФ без них в адрес лидера никак не обойтись. «Пушкари» проводили атаки настолько непринужденно, завораживая публику, что даже удача не смогла скрыть своего расположения к ним: что ни удар, то гол. Мячи залетали в сетку по «мертвой» для вратаря траектории. Правда, все это было в основном в первом тайме, запаса которого «Дине» хватило для общей крупной победы.

— Определяющим стало начало, когда мы действовали очень сконцентрированно, агрессивно и результативно, — считает главный тренер победителей Бесик Зоидзе. — Сегодня у нас реализация получилась почти стопроцентной.

В Сыктывкаре «Новая генерация», пропустив гол в начале матча, заставила уйти в глухую оборону одного из лидеров чемпионата — «Сибиряк», но сравнять счет так и не смогла.

— Нам не удалось восстановиться после тяжелых игр, — объяснял странный ход встречи главный тренер сибиряков Евгений Куксевич. — Соперник отдохнул, хорошо подготовился, был мобилен, быстр, превосходил нас. Тем ценнее победа, добытая на морально-волевых качествах футболистов. Хотелось бы отметить вратаря Николая Балашова, который выдал великолепный матч и выручил команду.

Матч «Динамо» — «Синара» звание центрального в туре не оправдал. Памятны времена, когда этот дуэт оспаривал титул чемпиона России, но рекордный счет в истории встреч соперников — 10:2 в пользу бело-голубых — явно из какой-то другой футзальной галактики.

Команда Темура Алекберова с первых же минут взяла соперника в стальные тиски прессинга — и тот чуть ли не сам отдавал мяч вблизи своих ворот. Так были забиты первые три гола, после которых «Синара» окончательно приуныла, а «Динамо» продолжало держать в своих руках нити игры. Впервые в составе бело-голубых отличился Шакиров и сразу дуплетом, хет-трик записал на свой счет Фернандиньо.

— Тренеру сложно быть недовольным командой, когда она выигрывает 10:2, — рассуждал тренер победителей. — Действовали очень целостно, чего нам не хватало в последних матчах. Очень хорошая игра и по отношению, и по качеству. Давно мы не выглядели так уверенно и надежно, контролируя все от начала до конца.

— Мастерства, которое у нас есть на данный момент, недостаточно, чтобы побеждать «Динамо», — считает главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

Тяжелее всех из лидеров пришлось «Газпрому-Югре». В Ухте обладатель Кубка УЕФА столкнулся с такой жаждой успеха, самоотдачей, что оказался не в состоянии продемонстрировать все свои достоинства.

— Сегодня мне не стыдно за команду, — комментировал матч наставник ухтинцев Юрий Руднев. — Мы достойно выглядели против одного из сильнейших клубов России, не играли в «закрывашку», пробовали действовать разнообразно и в обороне, и в контратаке, и в прессинге. Конечно, нельзя не сказать о высочайшем мастерстве соперника. Но наши заготовки и работа сегодня были видны. Уверен, что с таким футболом придут и очки.

— Очень важно, что мы взяли сегодня три очка. И счет не имеет большого значения. Ведь мы приезжали за победой, — успокоил, вероятно, сам себя наставник «Газпрома-Югры» Кака.

И только в одном матче — тюменском — фаворита с учетом явного прогресса глазовского «Прогресса» заранее не просматривалось. И все закончилось логичной ничьей.

— В первом тайме был план сыграть вторым номером, — делился своими предматчевыми намерениями главный тренер «Прогресса» Игорь Путилов. — Во втором, зная, что «Тюмень» проводила третий матч за неделю, ожидали, что она немного подсядет. В принципе так и получилось. В итоге поединок завершился закономерным исходом.

В чемпионате наступает более чем двухнедельный перерыв, вызванный товарищескими матчами сборной России. 23 и 24 января наша команда встретится в Зволле с Голландией, 27 и 29 января — в Торре-да-Маринья с Португалией.

КПРФ — Дина — 2:7 (Пула, 17. Адри, 31 — Эскердинья, 3, 19. Ниязов, 5, 9, 10, 41. Асадов, 14).

Новая генерация — Сибиряк — 0:1 (Нугуманов, 6).

Тюмень — Прогресс — 2:2 (Батырев, 40. Бахур, 40 — Козлов, 40. Будин, 45).

Динамо — Синара — 10:2 (Робиньо, 9. Сергеев, 12. Вилде, 16, 47. Фернандиньо, 18, 36, 43. Шакиров, 27, 50. Бурков, 32 — Герасимов, 34. Демин, 46).