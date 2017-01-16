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16 января 2017, 17:15 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Фёдоров и Попов продолжат карьеру в МФК «Спартак»

Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» Илья Фёдоров и Сергей Попов продолжат карьеру в московском «Спартаке».

25 января, когда откроется период дозаявок, они официально пополнят состав красно-белых.

Фёдоров ранее уже выступал за «Спартак», проведя 40 матчей, в которых отличился 29 раз. Илья будет выступать под номером 88, Сергей Попов взял 11-й номер.

28 января новички смогут сыграть в составе «Спартака» с якутской «Зарёй», сообщает официальный сайт московского клуба.
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