Фёдоров и Попов продолжат карьеру в МФК «Спартак»
Игроки
мини-футбольного клуба «Норильский никель» Илья Фёдоров и Сергей Попов продолжат карьеру в московском «Спартаке».
25 января, когда откроется период дозаявок, они официально пополнят состав
Фёдоров ранее уже выступал за «Спартак», проведя 40 матчей, в которых отличился 29 раз. Илья будет выступать под номером 88, Сергей Попов взял 11-й номер.
28 января новички смогут сыграть в составе «Спартака» с якутской «Зарёй», сообщает официальный сайт московского клуба.
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