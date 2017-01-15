Какая боль! «Динамо» забило в ворота «Синары» десять голов
Подмосковное «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России разгромило «Синару», отправив в чужие ворота сразу десять мячей.
Битва по старой памяти
Мысль о том, что команда в начале сезона растеряла много очков и теперь должна навёрстывать упущенное, красной нитью проходит сквозь выступления подмосковного «Динамо» в последние недели.
Чтобы добраться до первого места, конечно, необходимо побеждать прямых конкурентов. Таковым в сложившейся ситуации был и клуб «Синара» из Екатеринбурга, в турнирной таблице расположившийся следом за «Динамо». Ещё несколько лет назад противостояние этих команд было знаковым для всего российского
Две ошибки — два гола
Команды начали матч довольно активно, однако в первые минуты опасных моментов практически не возникало. Подмосковная команда владела инициативой, прессинговала соперника и несколько раз проверила бдительность Путилова, но реальных шансов открыть счёт у хозяев не было. А гости были близки к этому на седьмой минуте встречи: Шистеров подобрал мяч в непосредственной близости от ворот «Динамо» и тут же пробил в ближний угол, но Поддубный сыграл надёжно. Всё тот же Шистеров через минуту умудрился в сложной ситуации пробить
А ровно в тот момент, когда «Синара» пыталась перехватить инициативу, «Динамо» забило гол. Фукин отобрал у защитника команды из Екатеринбурга мяч прямо у ворот Путилова и должен был забивать, но попал в штангу. Однако на радость болельщиков
Четыре пробоины в обороне «Синары»
Время шло, а игра на площадке практически не менялась. «Динамо» старалось владеть мячом, а когда теряло его, начинало прессинговать «Синару». Гости пытались атаковать быстро, напористо, а хозяева порой словно сдавливали чужую оборону тисками. Под этим давлением защитники ошибались, а «Динамо» ошибками с удовольствием пользовались. На 16-й минуте Вилде перехватил мяч прямо у чужих ворот и тут же реализовал выход один на один. Хозяева повели со счётом 3:0, при этом все голы вышли похожими, поскольку были забиты после серьёзных ошибок обороны.
А вот четвёртый гол «Динамо» забило самостоятельно. Размашистая атака завершилась отличным пасом Шакирова с фланга и точным ударом Фернандиньо в опустевшие ворота. Главный тренер «Синары» тут же взял
«Какая боль! Какая боль!»
Путилова трудно было винить в пропущенных по ходу первого тайма голах, однако после перерыва его в воротах сменил Викулов. Вероятно, на фарт. Однако фортуна явно была не на стороне «Синары». Гости на первых минутах упустили верный момент размочить счёт, а потом и вовсе пропустили пятый гол. Шакиров после ввода мяча
На пятой минуте игра взорвалась целой серией опасных моментов. Робиньо был близок к тому, чтобы забить в шестой раз, но Викулов выручил свою команду. Тут же шанс продемонстрировать мастерство получил и Поддубный. Ещё в нескольких эпизодах подстраховать своего голкипера пришлось защитникам подмосковной команды. Однако пропустили снова гости: Сергеев, мощно пробив после розыгрыша стандарта, попал в игроков «Синары», а отскок подкараулил Бурков, добивший мяч в сетку в падении. Кто бы мог перед началом встречи подумать, что всё будет складываться так легко для «Динамо»!
На девятой минуте встречи «Синаре»
На 18-й минуте в составе гостей появился пятый полевой игрок — во вратарской форме на площадку вышел Шистеров. Однако первый же удар по опустевшим воротам «Синары» стал голевым — Фернандиньо оформил
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