«Динамо» разгромило «Синару» в матче ЧР по мини-футболу

Хет-трик в составе бело-голубых оформил Фернандиньо, дубли записали на свой счёт Вилде и Ренат Шакиров.



«Динамо», набрав 35 очков, вышло на третье место в турнирной таблице, «Синара», в активе которой 28 очков, — пятая.



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«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 10:2 (4:0).

Голы: Робиньо, 9, Сергеев, 12, Вилде, 16, 47, Фернандиньо, 18, 36, 43, Шакиров, 27, 50, Бурков, 32 — Герасимов, 34, Демин, 46.