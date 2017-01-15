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15 января 2017, 17:29 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Динамо» разгромило «Синару» в матче ЧР по мини-футболу

В матче 13-го тура чемпионата России по мини-футболу подмосковное «Динамо» на своей площадке разгромило екатеринбургскую «Синару» со счётом 10:2.

Хет-трик в составе бело-голубых оформил Фернандиньо, дубли записали на свой счёт Вилде и Ренат Шакиров.

«Динамо», набрав 35 очков, вышло на третье место в турнирной таблице, «Синара», в активе которой 28 очков, — пятая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 13-й тур

«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 10:2 (4:0).
Голы: Робиньо, 9, Сергеев, 12, Вилде, 16, 47, Фернандиньо, 18, 36, 43, Шакиров, 27, 50, Бурков, 32 — Герасимов, 34, Демин, 46.
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