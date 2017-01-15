«Динамо» разгромило «Синару» в матче ЧР по мини-футболу
В матче 13-го тура чемпионата России по
мини-футболу подмосковное «Динамо» на своей площадке разгромило екатеринбургскую «Синару» со счётом 10:2.
«Динамо», набрав 35 очков, вышло на третье место в турнирной таблице, «Синара», в активе которой 28 очков, — пятая.
«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 10:2 (4:0).
Голы: Робиньо, 9, Сергеев, 12, Вилде, 16, 47, Фернандиньо, 18, 36, 43, Шакиров, 27, 50, Бурков, 32 — Герасимов, 34, Демин, 46.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter