«Тюмень» и «Прогресс» сыграли вничью в 13-м туре ЧР по мини-футболу
«Тюмень» в матче 13-го тура чемпионата России по
мини-футболу на своей площадке не смогла переиграть глазовский «Прогресс».
Встреча завершилась вничью 2:2. Подопечные Евгения Осинцева занимают шестое место в турнирной таблице, опережая идущих следом футболистов из Удмуртии на три балла. При этом у «Прогресса» матч в запасе.
13-й тур
«Тюмень» — «Прогресс» (Глазов) — 2:2 (0:0)
Голы: Батырев, 40 (1:0), Козлов, 40 (1:1), Бахур, 40 (2:1), Будин, 45 (2:2).
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