«Тюмень» и «Прогресс» сыграли вничью в 13-м туре ЧР по мини-футболу

Встреча завершилась вничью 2:2. Подопечные Евгения Осинцева занимают шестое место в турнирной таблице, опережая идущих следом футболистов из Удмуртии на три балла. При этом у «Прогресса» матч в запасе.



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13-й тур



«Тюмень» — «Прогресс» (Глазов) — 2:2 (0:0)

Голы: Батырев, 40 (1:0), Козлов, 40 (1:1), Бахур, 40 (2:1), Будин, 45 (2:2).