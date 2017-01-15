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15 января 2017, 13:52 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Сборная Казахстана и Игита — номинанты на лучших в мире по итогам 2016 года

Издательство Futsalplanet.com назвало номинантов на премию Futsalplanet Awards, сообщает Sports.kz.

Издательство Futsalplanet.com назвало <span class=error>номинантов</span> на премию Futsalplanet Awards сообщает Sports.kz. Увеличить
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На звание лучшего вратаря претендует страж ворот сборной Казахстана Игита. Сама же отечественная команда присутствует в числе претендентов на звание лучшей сборной по итогам 2016 года.

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