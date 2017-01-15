Сборная Казахстана и Игита — номинанты на лучших в мире по итогам 2016 года
Издательство Futsalplanet.com назвало номинантов на премию Futsalplanet Awards, сообщает Sports.kz.
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На звание лучшего вратаря претендует страж ворот сборной Казахстана Игита. Сама же отечественная команда присутствует в числе претендентов на звание лучшей сборной по итогам 2016 года.
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