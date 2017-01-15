Известный казахстанский функционер футзала Николай Иванов выразил обеспокоенность тем, что мини-футбол слабо освещается в отечественных СМИ. Доказательством чему, по его словам, может служить нынешний розыгрыш Кубка Казахстана. При этом флагман отечественного футзала «Кайрат» не имеет достаточной игровой практики в национальном чемпионате. Вот что он рассказал Vesti.kz.