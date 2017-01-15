Игрок сборной Казахстана по футзалу Игита номинирован на звание лучшего вратаря мира

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На награду претендуют сразу 10 человек, среди которых голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана Игита.

Его конкурентами являются экс-вратарь «Тулпара» серб Миодраг Аксентиевич («Тюмень», Россия), а также испанцы Хесус Херерро («МовистарИнтер») и Пако Седано («Барселона»), иранец Алиреза Самими («Мес Санган»), аргентинец Николас Сармиенто («Пальма», Испания), итальянец Стефано Маммарела («Асква и Сапоне»), бразилец Гуитта («Коринтианс»), украинец Евгений Яваняк («Локомотив» Харьков) и грузин с российским паспортом Заур Купатадзе («Газпром-Югра»).

Приз от Futsal Planet является самым престижным в мировом футзале. Победитель определяется по голосованию экспертов со всего мира. Ранее Игита получал награду от издания по итогам 2015 года. В ближайшее время Futsal Planet огласит все подробности премии, в том числе претендентов по другим номинациям и дату объявления итогов.