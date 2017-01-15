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15 января 2017, 13:30 | Футбол: Мини-футбол | Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана по футзалу Игита номинирован на звание лучшего вратаря мира

Издание Futsal Planet назвало номинантов на приз лучшему вратарю мира по итогам 2016 года.

На награду претендуют 10 голкиперов. Увеличить
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На награду претендуют сразу 10 человек, среди которых голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана Игита.

Его конкурентами являются экс-вратарь «Тулпара» серб Миодраг Аксентиевич («Тюмень», Россия), а также испанцы Хесус Херерро («МовистарИнтер») и Пако Седано («Барселона»), иранец Алиреза Самими («Мес Санган»), аргентинец Николас Сармиенто («Пальма», Испания), итальянец Стефано Маммарела («Асква и Сапоне»), бразилец Гуитта («Коринтианс»), украинец Евгений Яваняк («Локомотив» Харьков) и грузин с российским паспортом Заур Купатадзе («Газпром-Югра»).

Приз от Futsal Planet является самым престижным в мировом футзале. Победитель определяется по голосованию экспертов со всего мира. Ранее Игита получал награду от издания по итогам 2015 года. В ближайшее время Futsal Planet огласит все подробности премии, в том числе претендентов по другим номинациям и дату объявления итогов.
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