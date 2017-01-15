Игрок сборной Казахстана по футзалу Игита номинирован на звание лучшего вратаря мира
Издание Futsal Planet назвало номинантов на приз лучшему вратарю мира по итогам 2016 года.
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На награду претендуют сразу 10 человек, среди которых голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана Игита.
Его конкурентами являются
Приз от Futsal Planet является самым престижным в мировом футзале. Победитель определяется по голосованию экспертов со всего мира. Ранее Игита получал награду от издания по итогам 2015 года. В ближайшее время Futsal Planet огласит все подробности премии, в том числе претендентов по другим номинациям и дату объявления итогов.
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