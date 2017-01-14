В Красноярске построят спорткомплекс для занятий мини-футболом
Поручение о строительстве дано президентом РФ Владимиром Путиным.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Красноярске появится новый спортивный комплекс для занятий
Поручение о строительстве тренировочной площадки для детского футбольного клуба «Тотем» было дано президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года.
При разработке проекта будет использоваться документация ранее построенного дома спорта «Рассвет». Ориентировочная площадь спорткомплекса составит 1600 квадратных метров. В здании будут предусмотрены игровой зал, четыре раздевалки, монтируемые трибуны, тренерские помещения и медицинский кабинет.
Местом строительства выбрана неиспользуемая часть территории Красноярского детского дома № 1. Планируется, что новое спортивное сооружение будет задействовано не только для тренировок футболистов, но и занятий физической культурой всех воспитанников из детского дома № 1.
Напомним, красноярский футбольный клуб «Тотем», где занимаются также воспитанники детских домов и дети из неблагополучных семей, дважды становился чемпионом мира. Последний раз этот титул юные футболисты завоевали летом 2016 года в Польше.
По материалам
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter