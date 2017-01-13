Дроздов покинул МФК «Спартак»

«Дроздов провёл несколько выдающихся матчей в первом круге и внёс немалый вклад в успешное выступление команды в первенстве России. Мини-футбольный клуб “Спартак” Москва благодарит Евгения Дроздова за время, проведённое в команде, и желает Евгению успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.



МФК «Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает второе место в Высшей лиге чемпионата России, на одно очко отставая от смоленского «Автодора», проведшего 12 игр. 14 января красно-белые сыграют с «Диной-дубль».