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13 января 2017, 9:53 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Дроздов покинул МФК «Спартак»

12 января мини-футбольный клуб «Спартак» и игрок команды Евгений Дроздов расстались по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт красно-белых.

«Дроздов провёл несколько выдающихся матчей в первом круге и внёс немалый вклад в успешное выступление команды в первенстве России. Мини-футбольный клуб “Спартак” Москва благодарит Евгения Дроздова за время, проведённое в команде, и желает Евгению успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

МФК «Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает второе место в Высшей лиге чемпионата России, на одно очко отставая от смоленского «Автодора», проведшего 12 игр. 14 января красно-белые сыграют с «Диной-дубль».
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