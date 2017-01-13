Дроздов покинул МФК «Спартак»
12 января
мини-футбольный клуб «Спартак» и игрок команды Евгений Дроздов расстались по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт красно-белых.
«Дроздов провёл несколько выдающихся матчей в первом круге и внёс немалый вклад в успешное выступление команды в первенстве России.
МФК «Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает второе место в Высшей лиге чемпионата России, на одно очко отставая от смоленского «Автодора», проведшего 12 игр. 14 января
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