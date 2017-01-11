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11 января 2017, 22:05 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Сибиряк» одолел «КПРФ» в первом матче ¼ финала Кубка России

В первом четвертьфинальном матче Кубка России по мини-футболу московский «КПРФ» на своей площадке уступил новосибирскому «Сибиряку» со счётом 3:5.

У гостей дубль оформил бразилец Сими Сайотти, один из мячей которого и стал победным для «Сибиряка» в этой встрече.

Ответный четвертьфинальный матч в этой паре пройдёт 8 февраля в Новосибирске.

Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Первый матч
«КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 3:5 (2:3).
Голы: Пула, 2, Адри, 24, Паулиньо, 39 — Плахов, 4, Волынюк, 8, Сими Сайотти, 14, 49, Кудзиев, 50.
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