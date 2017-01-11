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11 января 2017, 21:58 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» на выезде взял верх над «Диной» в Кубке России

В первом четвертьфинальном матче Кубка России по мини-футболу московская «Дина» уступила команде «Газпром-Югра» из Югорска со счётом 1:2.

У гостей дубль оформил Иван Чишкала. Ответный матч хозяев записал на свой счёт бразилец Эскердинья.

Второй матч в противостоянии лидеров чемпионата страны текущего сезона пройдёт 8 февраля в Югорске.

Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Первый матч
«Дина» (Москва) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:2 (0:1).
Голы: Эскердинья, 50 — Чишкала, 17, 48.
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