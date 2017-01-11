«Синара» одолела «Тюмень» в ¼ финала Кубка России
В первом четвертьфинальном матче Кубка России по
мини-футболу екатеринбургская «Синара» на своей площадке взяла верх над «Тюменью» с минимальным преимуществом в счёте — 2:1.
Константин Тимощенков вывел хозяев вперёд в самом начале встречи. А во втором тайме сначала Денис Аширов увеличил преимущество «Синары», а затем гости усилиями Андрея Соколова отыграли один мяч.
Ответный матч пройдёт 8 февраля в Тюмени.
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 2:1 (1:0).
Голы: Тимощенков, 2, Аширов, 27 — Соколов, 33.
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