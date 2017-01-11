«Синара» одолела «Тюмень» в ¼ финала Кубка России

Константин Тимощенков вывел хозяев вперёд в самом начале встречи. А во втором тайме сначала Денис Аширов увеличил преимущество «Синары», а затем гости усилиями Андрея Соколова отыграли один мяч.



Ответный матч пройдёт 8 февраля в Тюмени.



Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Первый матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 2:1 (1:0).

Голы: Тимощенков, 2, Аширов, 27 — Соколов, 33.