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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28396254/
11 января 2017, 20:50 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Синара» одолела «Тюмень» в ¼ финала Кубка России

В первом четвертьфинальном матче Кубка России по мини-футболу екатеринбургская «Синара» на своей площадке взяла верх над «Тюменью» с минимальным преимуществом в счёте — 2:1.

Константин Тимощенков вывел хозяев вперёд в самом начале встречи. А во втором тайме сначала Денис Аширов увеличил преимущество «Синары», а затем гости усилиями Андрея Соколова отыграли один мяч.

Ответный матч пройдёт 8 февраля в Тюмени.

Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Первый матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 2:1 (1:0).
Голы: Тимощенков, 2, Аширов, 27 — Соколов, 33.
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