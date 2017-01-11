«Норильский никель» не удержал победу над «Динамо» в четвертьфинале КР
В первом матче ¼ финала Кубка России по
мини-футболу «Норильский никель» на своей площадке сыграл вничью с подмосковным «Динамо» со счётом 3:3.
Хозяева выиграли первый тайм, но во втором гости сумели сравнять счёт.
Ответный матч состоится 8 февраля на площадке
«Норильский никель» (Норильск) — «Динамо» (Московская область) — 3:3 (3:1).
Голы: Канивец, 1, Куманькин, 8, Костыгин, 12 — Бурков, 22, Бадретдинов, 41, Нандо, 44.
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