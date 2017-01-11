«Кайрат» снова обыграл «Актобе»

Стоит отметить, что стартовую пятиминутку Какау доверил четверке — Дуглас, Игор, Диваней, Эвертон. При этом по сравнению с первой игрой, в заявке на матч отсутствовали Тайеби, Нето и Алешандре, но зато появились Дрот и Эвертон. Уже на первой минуте игрок гостей Джонатан выйдя на оперативный простор распечатал Игиту точнейшим ударом в дальнюю девятку. Оборона «Актобе» справлялась с натиском мощного квартета хозяев и позже Какау выпустил другое сочетание: Сулейменов, Першин, Есенаманов и Дрот. В итоге именно венгерский нападающий сравнял счет. Вскоре «Кайрат» завладел большим преимуществом и практически не давал сопернику передохнуть. За этот отрезок Дуглас оформил дубль и команды ушли на перерыв. Во второй половине характер игры стал чуть менее событийный. «Актобе» старался сократить отставание, но «Кайрат» довольно спокойно держал свое преимущество и порой пользовался ошибками актюбинцев, так именно после оплошности соперника отличился Игор. Вскоре Дуглас забил свой третий мяч, а завершил игру точный удар Михаила Першина со штрафного.



«Кайрат» — «Актобе» 6:1

Голы: Дрот 8, Дуглас 15, 16, 37, Игор 28, Першин 40 — Джонатан 1

«Кайрат»: Янов, Умешев, Игита, Жаманкулов, Дрот, Сулейменов, Першин, Эвертон Дуглас, Диваней, Есенаманов, Игор

«Актобе»: Шамро, Байралиев, Иманалин, Кульбаев, Альжаксин, Карагулов, Турегазин, Эрик, Досов, Акбалинов, Джонатан, Таку

11 января 2017 Алматы, СК «Кайрат».