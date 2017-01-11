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11 января 2017, 10:13 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

МФК «Спартак» приступил к тренировкам после новогодних каникул

9 января МФК «Спартак» после новогодних праздников приступил к подготовке ко второй части чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге.

Игроки столичной команды провели интенсивную двухчасовую тренировку.

По завершении первой части занятия футболисты перешли к работе с мячом, а завершилась тренировка двусторонней игрой в формате 8 на 8, сообщает официальный сайт клуба.

МФК «Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает второе место в Высшей лиге чемпионата России, на одно очко отставая от смоленского «Автодора», проведшего 12 игр. 14 января красно-белые сыграют с «Диной-дубль».
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