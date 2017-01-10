Сборная России по мини-футболу в январе сыграет с Нидерландами и Португалией

Обе игры с Нидерландами пройдут в Зволле, а обе встречи с Португалией — в Торре-да-Маринья. Встречи с голландцами состоятся 23 и 24 января. Матчи с португальцами запланированы на 27 и 29 января.



Перед этим на базе отеля «Аквариум» в Красногорске пройдёт учебно-тренировочный сбор команды. Вылет в Нидерланды запланирован на 22 января, а перелёт из Нидерландов в Португалию — 25-го числа.