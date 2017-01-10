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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28382716/
10 января 2017, 20:06 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Сборная России по мини-футболу в январе сыграет с Нидерландами и Португалией

В рамках подготовки к основному квалификационному турниру чемпионата Европы 2018 года, который состоится в Турции в апреле 2017-го, национальная сборная России проведёт по два товарищеских матча с Нидерландами и Португалией в период с 23 по 28 января.

Обе игры с Нидерландами пройдут в Зволле, а обе встречи с Португалией — в Торре-да-Маринья. Встречи с голландцами состоятся 23 и 24 января. Матчи с португальцами запланированы на 27 и 29 января.

Перед этим на базе отеля «Аквариум» в Красногорске пройдёт учебно-тренировочный сбор команды. Вылет в Нидерланды запланирован на 22 января, а перелёт из Нидерландов в Португалию — 25-го числа.
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