Сборная России по мини-футболу в январе сыграет с Нидерландами и Португалией
В рамках подготовки к основному квалификационному турниру чемпионата Европы 2018 года, который состоится в Турции в апреле 2017-го, национальная сборная России проведёт по два товарищеских матча с Нидерландами и Португалией в период с 23 по 28 января.
Обе игры с Нидерландами пройдут в Зволле, а обе встречи с Португалией — в
Перед этим на базе отеля «Аквариум» в Красногорске пройдёт
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