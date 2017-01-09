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9 января 2017, 9:58 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Защитник «Норильского никеля» Аносов перешёл в «Спартак»

Защитник «Норильского никеля» Роман Аносов подписал контракт с московским «Спартаком» и 9 января присоединится к команде, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Роман начал карьеру в подмосковном «Динамо», после чего перешёл в «Норильский никель», где провёл более 150 матчей и забил больше 30 голов.

МФК «Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает второе место в Высшей лиге чемпионата России, на одно очко отставая от смоленского «Автодора», проведшего 12 игр. 14 января красно-белые сыграют с «Диной-дубль».
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