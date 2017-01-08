Обладатель Кубка Беларуси по мини-футболу «Столица» сложил полномочия

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Победитель прошлого кубкового розыгрыша минская «Столица» не смог пробиться в число соискателей трофея в этом сезоне, уступив по сумме двух четвертьфинальных встреч чемпиону страны «Лидсельмашу». В первой игре минчане одолели соперников с минимальным преимуществом в счете — 3:2, а сегодня лидчане сумели взять реванш с разницей в два мяча — 4:2.

Участник прошлого финала оршанский «Витэн» дважды был сильнее минского клуба «Охрана-Динамо» — 2:0 (в гостях) и 3:1 (дома).

Шестикратный обладатель Кубка страны минский «Дорожник» пробился в «Финал четырех», дважды сыграв вничью с лидером национального первенства гомельским ВРЗ. В Гомеле соперники завершили встречу с результатом 1:1, а в Минске забитых мячей не было — 0:0 и за счет гола, забитого на чужой площадке, подопечные Валерия Досько идут дальше.

Продолжает борьбу за почетный трофей «Борисов-900», который после домашней ничьей с минским «Динамо-БНТУ» (5:5) выиграл в гостях с «сухим» счетом 3:0.