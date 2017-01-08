Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/28359235/
8 января 2017, 18:03 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

Обладатель Кубка Беларуси по мини-футболу «Столица» сложил полномочия

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу сегодня состоялись ответные четвертьфиналы, после которых определились все участники решающей стадии — «Финала четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель прошлого кубкового розыгрыша минская Столица не смог пробиться в число соискателей трофея в этом сезоне уступив по сумме двух четвертьфинальных встреч чемпиону страны Лидсельмашу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победитель прошлого кубкового розыгрыша минская «Столица» не смог пробиться в число соискателей трофея в этом сезоне, уступив по сумме двух четвертьфинальных встреч чемпиону страны «Лидсельмашу». В первой игре минчане одолели соперников с минимальным преимуществом в счете — 3:2, а сегодня лидчане сумели взять реванш с разницей в два мяча — 4:2.

Участник прошлого финала оршанский «Витэн» дважды был сильнее минского клуба «Охрана-Динамо» — 2:0 (в гостях) и 3:1 (дома).

Шестикратный обладатель Кубка страны минский «Дорожник» пробился в «Финал четырех», дважды сыграв вничью с лидером национального первенства гомельским ВРЗ. В Гомеле соперники завершили встречу с результатом 1:1, а в Минске забитых мячей не было — 0:0 и за счет гола, забитого на чужой площадке, подопечные Валерия Досько идут дальше.

Продолжает борьбу за почетный трофей «Борисов-900», который после домашней ничьей с минским «Динамо-БНТУ» (5:5) выиграл в гостях с «сухим» счетом 3:0.

Жеребьевка полуфинальных пар решающего этапа 27-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу состоится 10 января, а сам «Финал четырех» планируется провести 21—22 января в Гомеле.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Вот какую роль себе выбрал Коля Лукашенко

До минус 32 градусов может понизиться температура воздуха в выходные