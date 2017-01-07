«Сибиряк» сыграл вничью с «Динамо» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 3:3. В составе «Сибиряка» мячи забили Жоан (23-я минута), Руслан Кудзиев (28-я) и Сими Сайотти (43-я). Гости ответили точными ударами Фернандиньо (9-я), Дениса Буркова (20-я) и Нандо (46-я).

«Сибиряк» с 33 очками после 17 игр занимает второе место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от московской «Дины», которая к тому же имеет игру в запасе. «Динамо», набрав 32 очка в 18 встречах, располагается на четвертой строчке.