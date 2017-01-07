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7 января 2017, 14:28 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Сибиряк» сыграл вничью с «Динамо» в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Новосибирский «Сибиряк» разошелся миром с подмосковным «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 3:3. В составе «Сибиряка» мячи забили Жоан (23-я минута), Руслан Кудзиев (28-я) и Сими Сайотти (43-я). Гости ответили точными ударами Фернандиньо (9-я), Дениса Буркова (20-я) и Нандо (46-я).

«Сибиряк» с 33 очками после 17 игр занимает второе место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от московской «Дины», которая к тому же имеет игру в запасе. «Динамо», набрав 32 очка в 18 встречах, располагается на четвертой строчке.
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