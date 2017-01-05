Сборные России и Португалии по мини-футболу проведут два контрольных матча в январе
Сборная России по
мини-футболу сыграет два контрольных матча с командой Португалии в рамках подготовки к отборочному раунду чемпионата Европы-2018, сообщает A Bola.
Игры пройдут 27 и 29 января в португальском городе Сейшале.
Отбор к ЧЕ-2018 для сборных Португалии и России начнется с основного раунда. Матчи этой стадии запланированы на
Сборная России на трех последних чемпионатах Европы завоевывала серебряные медали.
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