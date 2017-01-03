Спортсмены «Витэна» и «Столицы» победили в первых матчах ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по
мини-футболу прошли в упорной борьбе: два матча завершились вничью, еще два — с небольшим преимуществом одной из команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действующие обладатели Кубка страны спортсмены минской «Столицы» в домашней игре с нынешним чемпионом Беларуси «Лидсельмашем» вырвали победу со счетом 3:2. Еще в одном матче, проходившем в Минске, оршанский «Витэн» переиграл «Охрану-Динамо» — 2:0.
В двух встречах победитель не был выявлен — лидер нынешнего национального первенства гомельский ВРЗ не смог одолеть гостей из столичного «Дорожника», ничья 1:1. Футболисты клуба «Борисов-900» у себя дома разошлись миром с минским «Динамо-БНТУ» — 5:5.
Ответные поединки за право продолжить борьбу за почетный трофей состоятся в воскресенье, 8 января.
Победители четвертьфинальной стадии выйдут в решающий этап кубкового розыгрыша — «Финал четырех». Квартет лучших соберется в Гомеле и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter