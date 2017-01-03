Спортсмены «Витэна» и «Столицы» победили в первых матчах ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

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Действующие обладатели Кубка страны спортсмены минской «Столицы» в домашней игре с нынешним чемпионом Беларуси «Лидсельмашем» вырвали победу со счетом 3:2. Еще в одном матче, проходившем в Минске, оршанский «Витэн» переиграл «Охрану-Динамо» — 2:0.

В двух встречах победитель не был выявлен — лидер нынешнего национального первенства гомельский ВРЗ не смог одолеть гостей из столичного «Дорожника», ничья 1:1. Футболисты клуба «Борисов-900» у себя дома разошлись миром с минским «Динамо-БНТУ» — 5:5.

Ответные поединки за право продолжить борьбу за почетный трофей состоятся в воскресенье, 8 января.