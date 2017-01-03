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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28328098/
3 января 2017, 15:45 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

Спортсмены «Витэна» и «Столицы» победили в первых матчах ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу прошли в упорной борьбе: два матча завершились вничью, еще два — с небольшим преимуществом одной из команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Стартовые поединки четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка <span class=error>Беларуси</span> по <nobr>мини-футболу</nobr> прошли в упорной борьбе: два матча завершились вничью еще два — с небольшим преимуществом одной из команд сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Действующие обладатели Кубка страны спортсмены минской «Столицы» в домашней игре с нынешним чемпионом Беларуси «Лидсельмашем» вырвали победу со счетом 3:2. Еще в одном матче, проходившем в Минске, оршанский «Витэн» переиграл «Охрану-Динамо» — 2:0.

В двух встречах победитель не был выявлен — лидер нынешнего национального первенства гомельский ВРЗ не смог одолеть гостей из столичного «Дорожника», ничья 1:1. Футболисты клуба «Борисов-900» у себя дома разошлись миром с минским «Динамо-БНТУ» — 5:5.

Ответные поединки за право продолжить борьбу за почетный трофей состоятся в воскресенье, 8 января.

Победители четвертьфинальной стадии выйдут в решающий этап кубкового розыгрыша — «Финал четырех». Квартет лучших соберется в Гомеле и 21—22 января определит победителя 28-го Кубка Беларуси. Чаще других трофеем владел минский «Дорожник», который 6 раз становился триумфатором турнира.

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