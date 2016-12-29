Мини-футбол. Кубок Беларуси. ¼ финала. ВРЗ и «Дорожник» сыграли вничью, «Борисов-900» и «Динамо"-БНТУ разошлись миром
ВРЗ и «Дорожник» сыграли вничью (1:1), «Борисов-900» и «Динамо"-БНТУ разошлись миром (5:5) в первых матчах ¼ финала Кубка Беларуси по
мини-футболу. Победители четвертьфиналов продолжат борьбу за главный трофей в «Финале четырех», который пройдет 21—22 января в гомельском спорткомплексе «Локомотив».
ВРЗ (Гомель) — Дорожник (Минск) — 1:1
Борисов-900 (Борисов) —
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