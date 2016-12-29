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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28300447/
29 декабря 2016, 20:36 | Футбол: Мини-футбол | «Прессбол»

Мини-футбол. Кубок Беларуси. ¼ финала. ВРЗ и «Дорожник» сыграли вничью, «Борисов-900» и «Динамо"-БНТУ разошлись миром

ВРЗ и «Дорожник» сыграли вничью (1:1), «Борисов-900» и «Динамо"-БНТУ разошлись миром (5:5) в первых матчах ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу. Победители четвертьфиналов продолжат борьбу за главный трофей в «Финале четырех», который пройдет 21—22 января в гомельском спорткомплексе «Локомотив».

ВРЗ (Гомель) — Дорожник (Минск) — 1:1

Борисов-900 (Борисов) — Динамо-БНТУ (Минск) — 5:5.

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