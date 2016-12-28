РФС продлил контракт со старшим тренером сборной РФ по мини-футболу Скоровичем

В начале октября сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. Ранее лучшим результатом россиян на мундиалях была бронза 1996 года. Скорович возглавляет сборную России с 2009 года, с ней он трижды становился серебряным призером чемпионатов Европы. Предыдущий контракт со специалистом истек 31 октября.

«При всесторонней поддержке РФС, при активной работе, которая проводится Ассоциацией мини-футбола, мы смогли достичь хороших результатов в Европе и в мире, но нам есть куда расти, и в чем становиться лучше. Для этого будут приложены все силы», — сказал Скорович.

Новый контракт с ним рассчитан до 31 марта 2018 года. Таким образом, Скорович будет руководить командой на чемпионате Европы, финальная часть которого пройдет с 30 января по 11 февраля 2018 года в словенской Любляне.