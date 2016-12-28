РФС продлил контракт со старшим тренером сборной РФ по мини-футболу Скоровичем
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Российский футбольный союз продлил контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем до 2018 года, сообщается на сайте РФС.
В начале октября сборная России по
«При всесторонней поддержке РФС, при активной работе, которая проводится Ассоциацией
Новый контракт с ним рассчитан до 31 марта 2018 года. Таким образом, Скорович будет руководить командой на чемпионате Европы, финальная часть которого пройдет с 30 января по 11 февраля 2018 года в словенской Любляне.
Также контракт был продлен со старшим тренером женских сборных России по
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