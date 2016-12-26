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26 декабря 2016, 13:46 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

Определились все участники четвертьфинала розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>26 декабря Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>В розыгрыше Кубка <span class=error>Беларуси</span> по <nobr>мини-футболу</nobr> определились участники четвертьфинальной стадии сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Действующий обладатель Кубка страны минская «Столица» в 1/8 финала не без труда одолела в Гродно команду «УВД-Динамо» со счетом 5:3. В четвертьфинале 29 декабря «столичники» сыграют с действующим чемпионом Беларуси — «Лидсельмашем», который уверенно переиграл на своей арене гостей из микашевичского «Гранита» — 4:0.

В остальных парах борьбу за выход в решающий этап — «Финал четырех» поведут:

«Борисов-900» — «Динамо-БНТУ» (Минск),

ВРЗ (Гомель) — «Дорожник» (Минск),

«Охрана-Динамо» (Минск) — «Витэн» (Орша).

Квартет победителей соберется в Гомеле и 21—22 января 2017 года определит победителя 28-го кубкового розыгрыша. Чаще других обладателем Кубка Беларуси становился минский «Дорожник», у которого 6 трофеев.

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