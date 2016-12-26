Определились все участники четвертьфинала розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу

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Действующий обладатель Кубка страны минская «Столица» в 1/8 финала не без труда одолела в Гродно команду «УВД-Динамо» со счетом 5:3. В четвертьфинале 29 декабря «столичники» сыграют с действующим чемпионом Беларуси — «Лидсельмашем», который уверенно переиграл на своей арене гостей из микашевичского «Гранита» — 4:0.

В остальных парах борьбу за выход в решающий этап — «Финал четырех» поведут:

«Борисов-900» — «Динамо-БНТУ» (Минск),

ВРЗ (Гомель) — «Дорожник» (Минск),

«Охрана-Динамо» (Минск) — «Витэн» (Орша).