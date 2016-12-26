Определились все участники четвертьфинала розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по
мини-футболу определились участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действующий обладатель Кубка страны минская «Столица» в 1/8 финала не без труда одолела в Гродно команду «УВД-Динамо» со счетом 5:3. В четвертьфинале 29 декабря «столичники» сыграют с действующим чемпионом Беларуси — «Лидсельмашем», который уверенно переиграл на своей арене гостей из микашевичского «Гранита» — 4:0.
В остальных парах борьбу за выход в решающий этап — «Финал четырех» поведут:
«Борисов-900» — «Динамо-БНТУ» (Минск),
ВРЗ (Гомель) — «Дорожник» (Минск),
«Охрана-Динамо» (Минск) — «Витэн» (Орша).
Квартет победителей соберется в Гомеле и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter