365 дней на пьедестале
Завершающийся год для российского футзала увенчался первым местом во главе рейтинга УЕФА. О том, что позволило нам впервые в истории стать лучшими в Европе, рассказал президент Ассоциации
мини-футбола России Эмиль АЛИЕВ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Успехи прошлого сезона — серебро сборной России на чемпионате Европы, Кубок УЕФА «Газпром-Югры» получили продолжение и в первой половине сезона, начавшегося в августе, — напоминает глава АМФР. — Наша сборная впервые стала второй на мировом первенстве, женская сборная выиграла «Турнир четырех наций» с участием сильнейших европейских команд. «Газпром-Югра» — вновь в «Финале четырех» Кубка УЕФА. И вообще во всех крупнейших турнирах последних лет наши представители не опускались ниже второго места пьедестала почета. И на очередном заседании комитета по футзалу УЕФА Россию поставили на 1-е место в европейском рейтинге.
— На повестке дня очередной чемпионат Европы?
— Пройдет он в Словении, представитель которой Александер Чеферин, избранный президентом УЕФА, одно время руководил
— Как удалось выйти на первые позиции в Европе и мире нашему женскому футзалу, которому от роду десять лет?
— В первую очередь надо отметить качественную работу тренера сборной России Евгения Кузьмина и его штаба. Когда десять лет назад Виталий Мутко поручил нам заняться женским футзалом, создать сборную, мы не могли и мечтать о первом месте в турнире сильнейших команд Европы. Оказалось, что при правильной работе такой результат может дать десятилетний цикл.
— Испокон веку известна формула: сильные клубы — сильная сборная. В АМФР получилось наоборот?
— Российский
— На недавней
— АМФР сейчас — слаженная команда, в которой работают подготовленные в ее же недрах специалисты, 90 процентов людей, которые приходят к нам в молодом возрасте, остаются надолго, видя перед собой четкую карьерную лестницу. Очень сильно развита наша региональная сеть, руководители клубов работают в согласии с тренерским штабом сборных. И я горжусь тем, что у нас найден здоровый баланс интересов между клубами и сборными. И оценка нашей работы Виталием Леонтьевичем на представительной
— АМФР стремится к расширению мужской суперлиги, но в новом сезоне она даже уменьшилась на одну команду. Последствие финансового кризиса?
— Год действительно кризисный, но о снятии с турнира «Политеха» нас проинформировали слишком поздно, иначе мы нашли бы замену петербуржцам. Но уже в следующем чемпионате мы надеемся вернуть в суперлигу «Политех», нацелен на нее и смоленский «Автодор», не сбрасываем со счетов и московский «Спартак».
— Привлечение большой группы молодежи в сборные — некий искусственный процесс или новички уже наступают на пятки признанным лидерам?
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— Отмечу, что даже в кризисный год растет массовость обоих проектов, в чем большая заслуга наших региональных отделений, учителей физкультуры, которые, заразившись
— Вы замечаете, как активизировались в освещении
— Нам очень приятно, что телеканал «Матч ТВ» транслирует игры сборной России и суперлиги, и наши рейтинги растут. Во время чемпионата в Колумбии наши рейтинги обгоняли даже хоккейные, ночные репортажи смотрели Сибирь и Дальний Восток. Руководитель телеканала Тина Канделаки обещала Виталию Мутко, что футзал будет показан в лучшее время, и свое обещание сдержала. А «Спорт-Экспресс» даже не друг нам, а за почти 20 лет сотрудничества стал братом. Так что по всем направлениям 2016 год для нас очень успешный!
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