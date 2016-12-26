365 дней на пьедестале

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— Успехи прошлого сезона — серебро сборной России на чемпионате Европы, Кубок УЕФА «Газпром-Югры» получили продолжение и в первой половине сезона, начавшегося в августе, — напоминает глава АМФР. — Наша сборная впервые стала второй на мировом первенстве, женская сборная выиграла «Турнир четырех наций» с участием сильнейших европейских команд. «Газпром-Югра» — вновь в «Финале четырех» Кубка УЕФА. И вообще во всех крупнейших турнирах последних лет наши представители не опускались ниже второго места пьедестала почета. И на очередном заседании комитета по футзалу УЕФА Россию поставили на 1-е место в европейском рейтинге.

— На повестке дня очередной чемпионат Европы?

— Пройдет он в Словении, представитель которой Александер Чеферин, избранный президентом УЕФА, одно время руководил мини-футбольным клубом «Лития» и не понаслышке знаком с футзалом. В апреле 2017 года наша сборная станет участницей отборочного турнира в Турции, как и в преддверии чемпионата мира, в непростое время в непростой стране. Но и на этот раз надеемся стать первыми, выйти на чемпионат Европы, где на нас будет особый настрой, так как мы сейчас вторые в мире.

— Как удалось выйти на первые позиции в Европе и мире нашему женскому футзалу, которому от роду десять лет?

— В первую очередь надо отметить качественную работу тренера сборной России Евгения Кузьмина и его штаба. Когда десять лет назад Виталий Мутко поручил нам заняться женским футзалом, создать сборную, мы не могли и мечтать о первом месте в турнире сильнейших команд Европы. Оказалось, что при правильной работе такой результат может дать десятилетний цикл.

— Испокон веку известна формула: сильные клубы — сильная сборная. В АМФР получилось наоборот?

— Российский мини-футбол действительно развивался сверху вниз — и у мужчин сначала была сформирована сборная, а потом на ее успешном примере по всей стране стали организовываться мини-футбольные секции, перераставшие в профессиональные клубы. И женский футзал идет по этому же пути. Успехи сборной способствуют развитию женского футзала в регионах, и уже 12 клубов сегодня оспаривают звание чемпиона страны.

— На недавней пресс-конференции президент РФС Виталий Мутко из всех разновидностей футбола, культивируемых в России, выделил мини-футбольное направление как наиболее правильное и успешное. Не потому ли вас выдвинули в исполком РФС, в комитет по футзалу УЕФА, а почетного президента АМФР Семена Андреева в председатели комитета РФС по этике?

— АМФР сейчас — слаженная команда, в которой работают подготовленные в ее же недрах специалисты, 90 процентов людей, которые приходят к нам в молодом возрасте, остаются надолго, видя перед собой четкую карьерную лестницу. Очень сильно развита наша региональная сеть, руководители клубов работают в согласии с тренерским штабом сборных. И я горжусь тем, что у нас найден здоровый баланс интересов между клубами и сборными. И оценка нашей работы Виталием Леонтьевичем на представительной пресс-конференции дорогого стоит. Причем он не только оценивает, но сам является участником всех наших достижений, стратегически управляет процессом, создал нам великолепные условия, выделил ресурсы, узаконил систему поощрений, наград, званий. С таким подходом, я уверен, Мутко вернет и наш большой футбол на высокие позиции.

— АМФР стремится к расширению мужской суперлиги, но в новом сезоне она даже уменьшилась на одну команду. Последствие финансового кризиса?

— Год действительно кризисный, но о снятии с турнира «Политеха» нас проинформировали слишком поздно, иначе мы нашли бы замену петербуржцам. Но уже в следующем чемпионате мы надеемся вернуть в суперлигу «Политех», нацелен на нее и смоленский «Автодор», не сбрасываем со счетов и московский «Спартак».

— Привлечение большой группы молодежи в сборные — некий искусственный процесс или новички уже наступают на пятки признанным лидерам?

— Четыре-пять игроков сборных завершают карьеру или близки к этому, публика ждет равноценной замены им. И ротация игроков сборной идет на основе стратегического планирования. У нас есть клубы, которые постоянно держат в уме смену поколений — «Тюмень», «Синара», «Газпром-Югра», «Дина», они особенно активно развивают детско-юношеский футзал, который выдвигает новые таланты. Наша задача — вовремя заметить этих игроков и привлечь в молодежную сборную. На этом участке успешную работу ведет старший тренер сборной Сергей Скорович. И за последнее время Артем Ниязов, Янар Асадов, Иван Чишкала, Антон Соколов уверенно занимают места в национальной сборной или вплотную к ней подобрались.

— По-прежнему ли проявляют интерес к проектам массового футзала «Мини-футбол — в школу!», «Мини-футбол — в вузы!» промышленные компании?

— Отмечу, что даже в кризисный год растет массовость обоих проектов, в чем большая заслуга наших региональных отделений, учителей физкультуры, которые, заразившись мини-футболом, усиливают этот процесс. Поэтому на проекты обращают внимание крупные компании — японская «Йокогама» заключила с АМФР 3-летний контракт, выстраивает долгосрочные отношения компания «Спортмастер». И компания «2К», и «Гослото» также наши партнеры, официальным партнером стала и компания «Фонбет».

— Вы замечаете, как активизировались в освещении мини-футбола российские СМИ?

— Нам очень приятно, что телеканал «Матч ТВ» транслирует игры сборной России и суперлиги, и наши рейтинги растут. Во время чемпионата в Колумбии наши рейтинги обгоняли даже хоккейные, ночные репортажи смотрели Сибирь и Дальний Восток. Руководитель телеканала Тина Канделаки обещала Виталию Мутко, что футзал будет показан в лучшее время, и свое обещание сдержала. А «Спорт-Экспресс» даже не друг нам, а за почти 20 лет сотрудничества стал братом. Так что по всем направлениям 2016 год для нас очень успешный!