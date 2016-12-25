«Жетысу» не будет участвовать в Кубке Еременко — 2017
Вместо талдыкорганского «Жетысу», в «Кубке Еременко-2017» примет участие минский клуб «Столица».
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Четвертый розыгрыш Международного Евразийского турнира по
Помимо вышеперечисленных команд, за трофей поборются «Сибиряк» (Новосибирск), «Дина» (Москва), КПРФ (Москва) и «Никарс» (Рига).
Все обладатели «Кубка Еременко»:
2014 год: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Синара» (Россия); 3 место — «Газпром-Югра» (Россия)
2015 год: 1 место — «Синара» (Россия); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Кайрат» (Казахстан)
2016 год: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Синара» (Россия).
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