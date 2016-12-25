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Четвертый розыгрыш Международного Евразийского турнира по мини-футболу состоится в России с 21 по 25 февраля. Матчи пройдут на двух площадках — ДС «Квант» (г. Троицк) и УСЦ «Юность» (Климовск). Казахстан представит 14-кратный чемпион страны АФК «Кайрат».



Помимо вышеперечисленных команд, за трофей поборются «Сибиряк» (Новосибирск), «Дина» (Москва), КПРФ (Москва) и «Никарс» (Рига).



Все обладатели «Кубка Еременко»:

2014 год: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Синара» (Россия); 3 место — «Газпром-Югра» (Россия)

2015 год: 1 место — «Синара» (Россия); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Кайрат» (Казахстан)

2016 год: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Синара» (Россия).