«Норильский никель» взял реванш у «Газпрома-Югра» в ЧР по мини-футболу

Накануне в первой встрече победу со счётом 5:2 праздновали хозяева площадки, во втором матче был зафиксирован тот же результат, но в пользу гостей.



Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 11-й тур. Второй матч



«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:5 (1:1).

Голы: Давыдов, 25, Лима, 30 — Чащин, 23, Филиппов, 34, 48, Кузенок, 47, 48.