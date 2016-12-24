«Норильский никель» взял реванш у «Газпрома-Югра» в ЧР по мини-футболу
«Норильский никель» на выезде взял реванш у команды «Газпром-Югра» во втором матче 11-го тура чемпионата России по
мини-футболу.
Накануне в первой встрече победу со счётом 5:2 праздновали хозяева площадки, во втором матче был зафиксирован тот же результат, но в пользу гостей.
Чемпионат России по
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:5 (1:1).
Голы: Давыдов, 25, Лима, 30 — Чащин, 23, Филиппов, 34, 48, Кузенок, 47, 48.
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