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24 декабря 2016, 21:04 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Норильский никель» взял реванш у «Газпрома-Югра» в ЧР по мини-футболу

«Норильский никель» на выезде взял реванш у команды «Газпром-Югра» во втором матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Накануне в первой встрече победу со счётом 5:2 праздновали хозяева площадки, во втором матче был зафиксирован тот же результат, но в пользу гостей.

Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 11-й тур. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:5 (1:1).
Голы: Давыдов, 25, Лима, 30 — Чащин, 23, Филиппов, 34, 48, Кузенок, 47, 48.
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