«Новая генерация» на выезде одолела «Ухту» в ЧР по мини-футболу
В первом матче 11-го тура чемпионата России по
мини-футболу среди команд Суперлиги «Новая генерация» на выезде взяла верх над «Ухтой» со счётом 3:1.
Для хозяев площадки, которые замыкают турнирную таблицу соревнований, поражение стало 14-м в 15 проведённых матчах. «Новая генерация» одержала вторую победу в текущем национальном первенстве.
Чемпионат России по
«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:3 (0:1).
Голы: Филимонов, 29 — Коданев, 15, Рудых, 45, Соколов, 49.
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