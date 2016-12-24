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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28246453/
24 декабря 2016, 20:43 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Новая генерация» на выезде одолела «Ухту» в ЧР по мини-футболу

В первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Новая генерация» на выезде взяла верх над «Ухтой» со счётом 3:1.

Для хозяев площадки, которые замыкают турнирную таблицу соревнований, поражение стало 14-м в 15 проведённых матчах. «Новая генерация» одержала вторую победу в текущем национальном первенстве.

Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 11-й тур. Первый матч

«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:3 (0:1).
Голы: Филимонов, 29 — Коданев, 15, Рудых, 45, Соколов, 49.
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