«Новая генерация» на выезде одолела «Ухту» в ЧР по мини-футболу

Для хозяев площадки, которые замыкают турнирную таблицу соревнований, поражение стало 14-м в 15 проведённых матчах. «Новая генерация» одержала вторую победу в текущем национальном первенстве.



Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 11-й тур. Первый матч



«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:3 (0:1).

Голы: Филимонов, 29 — Коданев, 15, Рудых, 45, Соколов, 49.