«Норильский никель» победил «Газпром-Югру» во 2-м матче 11-го тура ЧР по мини-футболу
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт. «Норильский никель» победил «Газпром-Югру» из Югорска во втором матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Люберцах, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Норильского никеля». В составе победителей голы забили Константин Чащин (23-я минута), Алексей Филиппов (34, 48) и Ян Кузенок (47, 48). У «Газпром-Югры» отличились Данил Давыдов (25) и Эдер Лима (30).
Днем ранее «Газпром-Югра» победила «Норильский никель» со счетом 5:2.
В других матчах субботу зафиксированы следующие результаты:
«Прогресс» (Глазов) — «Динамо» (Московская область) — 2:2;.
«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:2,
«Дина» (Москва) — «Тюмень» — 6:4,
«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:3.
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