«Норильский никель» победил «Газпром-Югру» во 2-м матче 11-го тура ЧР по мини-футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Люберцах, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Норильского никеля». В составе победителей голы забили Константин Чащин (23-я минута), Алексей Филиппов (34, 48) и Ян Кузенок (47, 48). У «Газпром-Югры» отличились Данил Давыдов (25) и Эдер Лима (30).

Днем ранее «Газпром-Югра» победила «Норильский никель» со счетом 5:2.

В других матчах субботу зафиксированы следующие результаты:

«Прогресс» (Глазов) — «Динамо» (Московская область) — 2:2;.

«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:2,

«Дина» (Москва) — «Тюмень» — 6:4,

«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:3.