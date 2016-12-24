Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/28246267/
24 декабря 2016, 19:47 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Норильский никель» победил «Газпром-Югру» во 2-м матче 11-го тура ЧР по мини-футболу

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. «Норильский никель» победил «Газпром-Югру» из Югорска во втором матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Люберцах, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Норильского никеля». В составе победителей голы забили Константин Чащин (23-я минута), Алексей Филиппов (34, 48) и Ян Кузенок (47, 48). У «Газпром-Югры» отличились Данил Давыдов (25) и Эдер Лима (30).

Днем ранее «Газпром-Югра» победила «Норильский никель» со счетом 5:2.

В других матчах субботу зафиксированы следующие результаты:

«Прогресс» (Глазов) — «Динамо» (Московская область) — 2:2;.

«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:2,

«Дина» (Москва) — «Тюмень» — 6:4,

«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года