«Дина» вновь обыграла «Тюмень» в ЧР по мини-футболу

Хозяева вновь выиграли, но гости на сей раз оказали достойное сопротивление. Дубль у хозяев оформил Эскердинья, у гостей дважды отличился Артём Антошкин.



Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 11-й тур. Второй матч



«Дина» (Москва) — «Тюмень» 6:4 (2:2).

Голы: Прудников, 17, Эскердинья, 22, 27, Асадов, 28, Абрамов, 39, Понкратов, 44 — Неведров, 8, Антошкин, 18, 38.