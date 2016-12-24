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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28246050/
24 декабря 2016, 18:53 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Дина» вновь обыграла «Тюмень» в ЧР по мини-футболу

Второй матч 11-го тура чемпионата России по мини-футболу между московской «Диной» и «Тюменью» получился куда более напряжённым, чем первый (3:0).

Хозяева вновь выиграли, но гости на сей раз оказали достойное сопротивление. Дубль у хозяев оформил Эскердинья, у гостей дважды отличился Артём Антошкин.

Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 11-й тур. Второй матч

«Дина» (Москва) — «Тюмень» 6:4 (2:2).
Голы: Прудников, 17, Эскердинья, 22, 27, Асадов, 28, Абрамов, 39, Понкратов, 44 — Неведров, 8, Антошкин, 18, 38.
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