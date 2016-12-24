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24 декабря 2016, 14:43 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Динамо» в гостях не смогло переиграть «Прогресс» в матче ЧР по мини-футболу

Подмосковное «Динамо» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде сыграло вничью с глазовским «Прогрессом» со счётом 2:2. Во воскресенье, 25 декабря, команды встретятся вновь.

Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице, а команда из Удмуртии — седьмое.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
11-й тур. Первый матч
«Прогресс» (Глазов) — «Динамо» (Московская область) — 2:2 (0:1)
Голы: Бадретдинов, 14 (0:1), Разуванов, 27 (1:1), Бадретдинов, 28 (1:2), Разуванов, 40 (2:2).
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