«Динамо» в гостях не смогло переиграть «Прогресс» в матче ЧР по мини-футболу
Подмосковное «Динамо» в первом матче 11-го тура чемпионата России по
мини-футболу на выезде сыграло вничью с глазовским «Прогрессом» со счётом 2:2. Во воскресенье, 25 декабря, команды встретятся вновь.
11-й тур. Первый матч
«Прогресс» (Глазов) — «Динамо» (Московская область) — 2:2 (0:1)
Голы: Бадретдинов, 14 (0:1), Разуванов, 27 (1:1), Бадретдинов, 28 (1:2), Разуванов, 40 (2:2).
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