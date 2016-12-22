Барон покидает «Кайрат»
АФК «Кайрат» и бразильский игрок Данило Барон прекратили сотрудничество.
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Напомним, что первый приход Данило в «Кайрат» состоялся в сезоне 2013/14, в тот период команда сумела победить в дебютном розыгрыше Кубка Еременко, в очередной раз защитила титул чемпиона страны, а также вышла в Финал Четырех Кубка УЕФА. Впоследствии бразилец был вынужден вернуться на родину, однако в нынешнем сезоне он вновь присоединился к алматинскому клубу. И опять же, очередной трофей, который Барон помог завоевать «Кайрату» стал Кубок Еременко.
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