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22 декабря 2016, 20:09 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Барон покидает «Кайрат»

АФК «Кайрат» и бразильский игрок Данило Барон прекратили сотрудничество.

<span class=error>АФК</span> <span class=error>Кайрат</span> и бразильский игрок <span class=error>Данило</span> Барон прекратили сотрудничество. Увеличить
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Напомним, что первый приход Данило в «Кайрат» состоялся в сезоне 2013/14, в тот период команда сумела победить в дебютном розыгрыше Кубка Еременко, в очередной раз защитила титул чемпиона страны, а также вышла в Финал Четырех Кубка УЕФА. Впоследствии бразилец был вынужден вернуться на родину, однако в нынешнем сезоне он вновь присоединился к алматинскому клубу. И опять же, очередной трофей, который Барон помог завоевать «Кайрату» стал Кубок Еременко.

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