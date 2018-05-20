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01:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Куилли победил Хачатряна на турнире Fights Nights Global 87

Ирландский боец смешанных единоборств Питер Куилли победил представителя Армении Давида Хачатряна на турнире Fight Nights Global 87.

Куилли победил техническим нокаутом: бой был остановлен в конце первого раунда после того, как Хачатрян упал на ринг и пролежал несколько секунд. Сам Хачатрян хотел продолжать бой, но судьи решили остановить поединок.

Вечер боёв Fights Nights Global 87 проходит в Ростове-на-Дону в «КСК Экспресс». Ранее в титульном поединке россиянин Никита Крылов нокаутировал бразильца Фабио Мальдонадо.

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