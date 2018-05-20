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Куилли победил Хачатряна на турнире Fights Nights Global 87
Ирландский боец смешанных единоборств Питер Куилли победил представителя Армении Давида Хачатряна на турнире Fight Nights Global 87.
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Ирландский боец смешанных единоборств Питер Куилли победил представителя Армении Давида Хачатряна на турнире Fight Nights Global 87.
Куилли победил техническим нокаутом: бой был остановлен в конце первого раунда после того, как Хачатрян упал на ринг и пролежал несколько секунд. Сам Хачатрян хотел продолжать бой, но судьи решили остановить поединок.
Вечер боёв Fights Nights Global 87 проходит в