Тренер: Проведение боя Нурмагомедов-Макгрегор в России лишило бы $2−3 млн дохода

Источник: РИА "Новости"

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля нынешнего года, победив в Нью-Йорке американца Эла Яквинту.

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Макгрегор накануне боя прилетел в США и устроил нападение на автобус с бойцами UFC, бросив в него металлическое ограждение. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что если бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится, то он пройдет в Лас-Вегасе.

«Если мы проведем поединок в России, то без процента отчислений от pay-per-view (системы платных трансляций) мы потеряем от двух до трех миллионов долларов, — сказал Нурмагомедов. — Трансляции поединка в России очень трудно продать, а обладатель чемпионского пояса получает два-три процента от выручки за платную трансляцию боя. И на этом мы теряем от двух до трех миллионов долларов».