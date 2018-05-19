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20:53 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер: Проведение боя Нурмагомедов-Макгрегор в России лишило бы $2−3 млн дохода

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Организация поединка чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором в России привела бы к потере 2−3 миллионов долларов из-за низкой популярности в стране системы платных трансляций, заявил РИА Новости отец и тренер дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Источник: РИА "Новости"

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля нынешнего года, победив в Нью-Йорке американца Эла Яквинту.

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Макгрегор накануне боя прилетел в США и устроил нападение на автобус с бойцами UFC, бросив в него металлическое ограждение. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что если бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится, то он пройдет в Лас-Вегасе.

«Если мы проведем поединок в России, то без процента отчислений от pay-per-view (системы платных трансляций) мы потеряем от двух до трех миллионов долларов, — сказал Нурмагомедов. — Трансляции поединка в России очень трудно продать, а обладатель чемпионского пояса получает два-три процента от выручки за платную трансляцию боя. И на этом мы теряем от двух до трех миллионов долларов».

«Когда Макгрегор будет к нему готов, — добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда может пройти бой. — Мы же сейчас находимся на ходу. Пока он ждал, мы уже чемпионский пояс UFC забрали. Дальше ждать у него не получится, если он хочет стать чемпионом, то ему надо отобрать пояс у Хабиба. Теперь ожидать боя может только Хабиб».

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