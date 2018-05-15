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22:03 (мск), источник: Советский спорт

Чел Соннен: Меня совсем не впечатляет карьера Емельяненко

Американский боец Bellator Чел Соннен поделился ожиданиями от боя с россиянином Федором Емельяненко.

Источник: AFP 2018

«Федор — неплохой человек, не хотел бы говорить о нем что-то плохое. Но это только оболочка. Его уважают за скромность — он хочет казаться скромным деревенским парнем. Меня совсем не впечатляет его карьера и то, как он хочет выставляет себя перед другими.

Теперь он будет драться со мной, а я принимал участие в настоящих боях. Перед людьми он может продолжать показывать свою скромность и набожность, но нужно смотреть правде в глаза — он такой же подонок, как и я. Он занимается тем, что избивает людей и выбивает из них дерьмо. Если ему так легче продавать свои футболки — пусть продолжает вести тот же образ, — приводит слова Соннена MMA Fighting.

В полуфинале Гран-при Bellator Соннен подерется с Емельяненко.

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