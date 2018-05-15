Чел Соннен: Меня совсем не впечатляет карьера Емельяненко
Американский боец Bellator Чел Соннен поделился ожиданиями от боя с россиянином Федором Емельяненко.
Американский боец Bellator Чел Соннен поделился ожиданиями от боя с россиянином Федором Емельяненко.
«Федор — неплохой человек, не хотел бы говорить о нем
Теперь он будет драться со мной, а я принимал участие в настоящих боях. Перед людьми он может продолжать показывать свою скромность и набожность, но нужно смотреть правде в глаза — он такой же подонок, как и я. Он занимается тем, что избивает людей и выбивает из них дерьмо. Если ему так легче продавать свои футболки — пусть продолжает вести тот же образ, — приводит слова Соннена MMA Fighting.
В полуфинале