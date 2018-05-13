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20:25 (мск), источник: ТАСС

Сборная России заняла первое место в общем зачете чемпионата Европы по тхэквондо

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей на чемпионате Европы по тхэквондо в Казани и заняла первое место в общекомандном зачете.

В последний день турнира россиянин Владислав Ларин завоевал золото в весовой категории до 87 кг, в финале победив соотечественника Романа Кузнецова. Россияне Олег Кузнецов и Юрий Кириченко стали третьими в весовой категории свыше 87 кг.

В весе до 73 кг у женщин россиянка Арина Животкова завоевала серебро, а ее соотечественница Ольга Иванова стала бронзовым призером.

Ранее на турнире Татьяна Кудашова победила в весовой категории до 53 кг, Михаил Артамонов первенствовал в весе до 58 кг, а Максим Храмцов — в весе до 80 кг, серебряными призерами стали Магомед Гагиев (до 54 кг), Наталья Антипенко (до 49 кг) и Сармат Цакоев (до 68 кг), бронзу завоевали Валерий Шиманов (до 58 кг), Вячеслав Минин (до 68 кг) и Полина Хан (до 67 кг).

В общекомандном медальном зачете российские тхэквондисты заняли первое место. Вторыми стали представители Турции (3−4−2), третье место заняла команда Хорватии (3−0−5).

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