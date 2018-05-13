Российский боец Олейник победил бразильца Альбини на турнире UFC 224

На счету россиянина теперь пять побед в UFC и два поражения. Всего в смешанных единоборствах россиянин провел 68 поединков, в которых одержал 56 побед, потерпел 11 поражений и один бой завершил вничью.

В еще одном поединке россиянин Султан Алиев уступил в полусреднем весе бразильцу Уорлли Алвесу техническим нокаутом во втором раунде. Это был третий бой для Алиева в UFC, на его счету одна победа и два поражения. Всего он одержал 14 побед и потерпел три поражения в ММА.